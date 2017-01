Dolors Montserrat: «La llei de l'alcohol no serà intervencionista ni una llei de multes»

La ministra de Sanitat, Serveis i Igualtat, Dolors Montserrat, ha assegurat que la futura normativa per frenar el consum d'alcohol en menors "no serà intervencionista" ni "una llei de multes", sinó de "sensibilització i prevenció" i ha advocat per traslladar aquest tema "a les aules".

Dos mesos després de prendre possessió del seu càrrec, Montserrat detalla, en una entrevista amb Efe, les seves propostes per a aquesta legislatura, entre les quals destaca l'aprovació d'aquesta llei, que està convençuda que tirarà endavant "amb consens".

Aquesta norma es gestarà en el si de la Comissió Mixta Congrés-Senat per al Consum de les Drogues, que començarà els seus treballs al gener amb el comès d'elaborar un informe previ a la redacció de l'avantprojecte de llei.

La ministra ha insistit que no serà una llei punitiva, encara que podria contemplar sancions per a pares a els fills dels quals "se'ls hagi atrapat cinc o ics vegades" bevent alcohol en la via pública i no els hagin portat als cursos de sensibilització que s'imparteixen per a aquests joves.

I serà la Comissió Mixta la que determini si s'han de modificar les sancions previstes a la Llei de Seguretat Ciutadana, segons ha explicat.

Segons la seva opinió, aquesta llei ha de comptar amb el suport de la indústria de l'alcohol, i sobre si caldria regular la publicitat d'aquestes begudes en determinats espais com els estadis de futbol, ha dit que encara no té un criteri clar.

Un altre dels reptes en els quals Montserrat ha posat l'accent, ja en matèria d'igualtat, és el "currículum anònim", un projecte que ja s'ha implantat en països com Regne Unit, França, Alemanya o Finlàndia i l'objectiu del qual és evitar la discriminació per sexe, edat o orientació sexual en l'àmbit laboral i garantir la igualtat d'oportunitats.

Així, vol que ja aquest any es posi en marxa el projecte pilot en un grup d'empreses, en les que, voluntàriament, es generalitzarà aquesta pràctica per poder avaluar els resultats abans de la seva implantació.

"L'important no és si ets dona, transsexual o tens 50 anys", sinó la teva capacitat, el teu mèrit i la teva formació", ha asseverat.

Ha valorat l'oportunitat que ofereix aquesta legislatura, en la que el PP no té la majoria, per a arribar a "grans consensos", perquè els ciutadans a les urnes "ens han dit que arribem a acords".

Insisteix en no derogar la reforma sanitària d'Ana Mato malgrat la petició unànime dels grups parlamentaris de l'oposició, però sí que està disposada a "millorar tot allò que no ha tingut efecte o no ha funcionat".

"Derogar per derogar, no", ha subratllat.

Després de reiterar que un dels seus "puntals" al ministeri serà el diàleg i l'acord, ha avançat que parlarà "amb tots i cadascun" dels consellers autonòmics de la seva àrea abans de proposar qualsevol mesura com, per exemple, una fórmula comuna per articular l'assistència sanitària en atenció primària als "sense papers".

Un tema que pensa portar al Consell Interterritorial de Salut, que probablement se celebrarà al gener, igual que la revisió del copagament farmacèutic per als pensionistes que tinguin una renda d'entre 18.000 i 100.000 euros a l'any per fer-ho "més just" i "equitatiu".

Montserrat proposa establir tres trams en aquesta forquilla de renda, encara que per a les pensions més baixes (de 0 a 18.000 euros) no es planteja, "en principi", revisar l'actual copagament (un 10% amb un límit de 8 euros mensuals).

Una reunió molt intensa en què també debatrà amb els representants autonòmics la reducció de la llistes d'espera.

Vol estudiar aquest assumpte "des de l'arrel, sense culpar ningú" i "buscant solucions" amb les comunitats com s'ha fet en assumptes com el calendari vacunal únic o la compra centralitzada de medicaments.

Montserrat ha atribuït l'augment de les llistes d'espera d'alguns hospitals a la falta d'eficiència i la temporalitat dels professionals sanitaris.

Una temporalitat que ha advocat per reduir malgrat advertir que és normal en determinades èpoques en zones turístiques.

La ministra vol recollir dels consellers les millors pràctiques dels hospitals per implantar-les a nivell nacional i que aquests serveixin de "filtre" per "ordenar" als pacients i derivar-los als serveis sanitaris o als socials, sense imposar cap límit a les autonomies.

En l'àmbit social també són molts els reptes que s'ha marcat: des de la reformar la Llei Orgànica de Règim Electoral General (Loreg), per evitar que les persones incapacitades judicialment es vegin privades del dret al vot, fins a un "erasmus nacional" perquè els estudiants d'entre 14 i 18 anys puguin fer un curs escolar, o part d'ell, fora de la seva ciutat.

També vol tirar endavant un llei integral de suport a la família "sigui com sigui aquesta família" perquè "cadascun escull la que vol, totes són diferents i la nostra obligació és recolzar-les a totes".

L'Estratègia Nacional d'Igualtat és un altre dels seus objectius, igual que aconseguir una millora de les pensions o ajudes que perceben els fills de víctimes de violència masclista.

També en aquesta legislatura pretén "buidar els centres tutelats", donar-los visibilitat, parlar-ne i facilitar informació a les famílies que vulguin acollir perquè ho facin des que els menors són petits i evitar que, el dia del seu 18è aniversari, "el nostre regal sigui posar-los al carrer".