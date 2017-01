La policia busca l'autor de la matança de la revetlla de Cap d'Any a Istanbul

La policia turca continua al darrere de la pista de l'autor de l'atac contra un selecte club nocturn d'Istanbul durant la nit de Cap d'Any, en el qual van morir almenys 39 persones i 69 més van resultar ferides. El primer ministre turc, Binali Yildirim, va afirmar que l'atacant, que estava fugit més de 16 hores després de l'atemptat, va deixar la seva arma a l'exclusiva discoteca Reina, situada a la riba europea del riu Bòsfor, on va irrompre cap a dos quarts de dues de la matinada i va disparar indiscriminadament contra la gent que celebrava l'arribada de l'Any Nou. «És un terrorista com ja els coneixem. Va disparar al policia de la porta, va entrar i va metrallar i va matar persones innocents. Llavors va deixar l'arma i va abandonar el lloc aprofitant el caos», va dir Yildirim. El cap del Govern no va especificar el tipus d'arma que s'havia fet servir, que segons alguns testimonis era un fusell tipus «kalàixnikov», mentre que d'altres parlen simplement d'un «arma automàtica». El primer ministre va assegurar que la policia té alguns indicis sobre la seva possible identitat, sense donar més detalls. Segons el diari Hürriyet, l'atacant va fugir del local enmig del caos generat pels trets i es va fer passar per un civil espantat.

Entre les víctimes hi ha ciutadans de diversos països àrabs com l'Aràbia Saudita, Líbia, el Líban, el Marroc i Tunísia, segons va indicar la ministra turca d'Assumptes Socials, Fatma Betül Sayan Kaya, després d'una visita a una clínica en la qual es troben nombrosos afectats per aquest atemptat. La cadena pública turca TRT va afirmar que s'han identificat fins ara 20 dels 39 morts, 25 homes i 14 dones. El ministeri israelià d'Afers Exteriors va confirmar que una ciutadana israeliana va morir en l'atemptat i una altra va resultar ferida, mentre que a París, el ministre francès d'Exteriors, Jean-Marc Ayrault, va informar de la mort d'una dona amb doble nacionalitat francesa i tunisiana. Les autoritats turques van imposar després de l'atac un bloqueig informatiu, una mesura habitual després de grans atemptats al país euroasiàtic.

El club Reina és un conegut lloc d'oci de l'alta societat d'Istanbul i freqüentat per celebritats, futbolistes i empresaris.



Pànic i caos en 7 minuts

Un cambrer del local va indicar al diari Hürriyet que en el local hi havia unes 500 o 600 persones celebrant l'arribada del 2017. Segons relaten testimonis al mateix diari, nombrosos clients de la discoteca es van llançar al mar, i la Guàrdia Costanera va realitzar una operació de rescat per salvar-los. Algunes persones que es trobaven al lloc dels fets han descrit a la premsa turca un terrible pànic, en el qual alguns fins i tot van perdre el coneixement durant un succés que va durar set minuts des de l'arribada de l'assassí. Un altre vigilant, que es trobava dins, va confessar a la premsa que es va escapar en sentir els trets. «No vaig veure què vestia l'atacant. Vaig escoltar trets d'una arma automàtica. Vam sortir corrent, què havíem de fer», va dir l'empleat Emrah Altun a la premsa turca. L'amo del club, Mehmet Koçarslan, va assegurar al diari Hürriyet que els serveis secrets nord-americans ja havien avisat de possibles atacs una setmana abans i que s'havien pres mesures addicionals de seguretat a la vora del Bòsfor. La Policia havia desplegat uns 25.000 agents anit a Istanbul per prevenir atemptats, després que el país es veiés copejat per una onada d'atacs en els últims anys.



«Desestabilitzar Turquia»

Tot i que encara ningú ha reivindicat l'atemptat, les emissores turques assenyalen que la policia està centrant les seves investigacions en el grup terrorista Estat Islàmic (EI). El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va dir que aquest tipus d'atemptats busca desestabilitzar Turquia, i ho va relacionar amb la conflictiva situació de la regió. «Aquests atacs perpetrats per diferents organitzacions terroristes contra els nostres ciutadans no són independents d'altres incidents que succeeixen a la regió», va assegurar.

«Turquia està determinada a fer el que sigui necessari a la regió per mantenir la seguretat i pau dels ciutadans turcs», va afegr Erdogan en aparent referència a la lluita de l'exèrcit turc contra l'EI a Síria.

En total, l'Estat Islàmic ha perpetrat a Turquia 14 atemptats en els últims dos anys que han causat uns 250 morts, entre els quals hi ha civils, turistes estrangers, policies i soldats.