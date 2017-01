La celebració de la conquesta de Granada, novament tensa

n Granada va commemorar el 525 aniversari de la conquesta de la ciutat pels Reis Catòlics, una celebració que va tornar a concentrar milers de persones, entre elles partidaris i detractors d'aquesta festa que van intercanviar consignes i insults, sense que es produïssin incidents. La cèntrica plaça del Carmen, en la qual se situa l'Ajuntament de Granada, va ser de nou un escenari dividit durant la commemoració, en què el govern socialista va introduir la presència de la legió, la desfilada de la qual va propiciar el primer intercanvi de crits.

L'acte va tornar a comptar amb un dispositiu especial de seguretat en el qual van participar mig centenar de policies locals, al costat d'un nombre similar d'agents de la Policia Nacional i antiavalots, que van retirar durant el matí algunes banderes i pals.

Durant la celebració religiosa, una mica menys d'un centenar de congregats a la plaça van intercanviar insults i van corejar consignes, convocats per grups d'extrema dreta com Alianza Nacional, Falange o Democracia Nacional, i d'extrema esquerra, liderats per Nación Andaluza.