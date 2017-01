Denuncien dos alcaldes per sedició per mantenir noms franquistes

n L'advocat Eduardo Ranz ha denunciat l'alcalde de Guadiana del Caudillo (Badajoz), Antonio Pozo, i l'alcaldessa d'Alberche del Caudillo (Toledo), Ana Rivelles, per un delicte de sedició en negar-se a retirar els noms franquistes d'aquests pobles i incomplir així la Llei de Memòria Històrica. Segons Ranz, també ha denunciat el secretari provincial del PP de Badajoz i diputat de l'Assemblea d'Extremadura, Juan Antonio Morales, per afirmar en públic que té «una lluita política permanent» contra el president de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, i contra el PSOE «pel seu afany d'esborrar qualsevol vestigi del franquisme». El lletrat recorda que en virtut de la Llei de Memòria Històrica, les administracions públiques han de prendre «les mesures oportunes per a la retirada d'escuts, insígnies i plaques d'exaltació de la revolta militar i de la repressió de la dictadura».