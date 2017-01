Els evangèlics, sense casella del 0,7% en la declaració de l'IRPF

n El Tribunal Suprem (TS) ha rebutjat implantar una casella en la declaració de l'IRPF perquè els contribuents que ho desitgin puguin destinar el 0,7% a l'Església evangèlica o protestant, com passa amb la catòlica, en entendre que la seva absència no vulnera drets fonamentals d'aquesta confessió.

En la sentència, la Sala III desestima el recurs sobre protecció de drets fonamentals que va ser presentat per la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya (Ferede) contra la sentència de l'Audiència Nacional que va rebutjar la seva demanda contra la resolució del Ministeri d'Hisenda.

Hisenda va defensar que la casella que està reservada a l'Església catòlica es fonamenta en els acords d'Espanya amb la Santa Seu i que, com a conseqüència de la manca d'un conveni similar, no era possible accedir a la petició de l'Església protestant.

L'Audiència Nacional va exposar el mateix argument per rebutjar la pretensió dels evangèlics i va destacar que per disposar d'aquesta casella caldria establir un mecanisme entre l'Estat i la instància representativa de l'Església evangèlica, ja que l'Administració no pot establir-lo de manera unilateral.

I ara el Suprem corrobora la diferent situació en què es troba Ferede respecte de l'Església Catòlica, no per fer un judici d'igualtat sinó per confirmar que la resposta oferta per Hisenda era coherent amb la petició i prou fonamentada en Dret, fet pel qual no és necessari atendre-la.

Sense infració de la Constitució

Els magistrats mantenen que ni la sentència de l'Audiència Nacional ni l'actuació administrativa incorren en una infracció de la Constitució perquè es mouen en el marc del dret fonamental que ha exercit la Ferede, que no és un altre que el dret de petició, fet que no suposa que la mateixa acabi tenint una resposta afirmativa.