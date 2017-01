Hollande visita les tropes franceses a l'Iraq per avalar la lluita contra els gihadistes

n El president francès, François Hollande, va visitar l'Iraq per mostrar el seu suport a aquest país en la lluita contra el grup terrorista Estat Islàmic (EI), mentre continua l'ofensiva per arrabassar als gihadistes el control de la ciutat de Mossul (nord) i seus voltants. El mandatari francès, acompanyat pel seu ministre de Defensa, Jean-Yves Le Drian, i pel president de la regió autònoma del Kurdistan, Massud Barzani, va visitar el front de batalla prop de Mossul, l'última urbs que els gihadistes controlen a l'Iraq.

Hollande va assenyalar que França respondrà a les necessitats de les forces kurdes peixmergues, que han estat en la primera línia de la guerra contra l'EI al nord de l'Iraq des de l'any 2014.

El president francès va afegir que l'objectiu de la seva visita és «veure l'avanç de les forces peixmergues i les iraquianes», les quals van donar inici a una gran ofensiva per expulsar l'EI de Mossul el passat 17 d'octubre i van renovar la seva empenta la setmana passada, després d'un període d'estancament.

El progrés de les tropes governamentals s'ha vist alentit per la resistència dels gihadistes i els seus contraatacs a Mossul, així com per la presència de civils a l'interior de la ciutat i pel mal temps de les últimes setmanes.

Una sèrie de tres atemptats que tenia com a principal obectiu la comunitat xiïta va sacsejar Bagdad i va causar almenys 37 morts i 74 ferits coincidint en el temps amb la visita del president francès.