Interroguen Netanyahu a casa seva per diversos delictes de corrupció

Investigadors de la Policia israeliana es van desplaçar a la residència oficial del primer ministre, Benajmín Netanyahu, per interrogar-lo en relació amb diversos casos de corrupció. Netanyahu va haver de respondre a les sospites d'haver rebut importants regals i beneficis de part d'empresaris, que han aparegut en dues investigacions policials sobre casos de suborn i frau. Després de l'interrogatori, que no havia finalitzat a l'hora de tancar aquesta edició, la Fiscalia decidirà si obre una investigació criminal, en què podrien imputar-li delictes de frau, ruptura de la confiança i acceptació il·legal de regals. «Encara no celebreu», va dir el primer ministre israelià a l'oposició hores abans de ser sotmès a l'interrogatori, en referència a l'enrenou polític i mediàtic que van generar les acusacions, en què també estarien implicats diversos membres de la seva família.