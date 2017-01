Per què la Loteria del Nen toca més que la de Nadal?

Per què la Loteria del Nen toca més que la de Nadal? Tony Sevilla

Passada la ressaca del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, molts ja tenen la mirada posada en el proper 6 de gener, dia en què tornaran a provar sort amb el Sorteig de la Loteria del Nen 2017. La clau que toqui més es troba en el famós reintegrament.

Davant la creença estesa entre molts espanyols de es pot guanyar més diners amb el sorteig del Nen que amb el de Nadal, fonts de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE) han explicat a Europa Press que això està relacionat amb que en el tradicional sorteig de gener hi ha tres reintegraments, mentre que en el del 22 de desembre n'hi ha un, el de la grossa.

En aquest sentit, l'organisme de l'Estat recorda que mentre que el Sorteig Extraordinari del Nen de la Loteria Nacional repartirà el proper 6 de gener un total de 630 milions d'euros, el de Nadal va repartir la setmana passada 2.310 milions d'euros en premis.

D'aquesta manera, el programa de premis del sorteig de Nadal inclou reintegraments de 200 euros cadascun per als bitllets l'última xifra sigui igual a la del qui obtingui la grossa. No obstant això, El Nen reparteix premis als reintegraments de 200 euros cadascun per als bitllets l'última xifra sigui igual a la que obtingui el primer premi, a la que s'obtingui en la primera extracció especial d'una xifra, i a la del que s'obtingui en la segona extracció especial d'una xifra.

La ciència també avala aquesta explicació i és que Manuel de León, investigador de l'Institut de Ciències Matemàtiques (ICMAT), ha aclarit a Europa Press que és més probable guanyar al Sorteig de Reis 'que en el de Nadal perquè té més premis i, per tant, hi ha més reintegraments. "Augmenta la probabilitat que et toqui alguna cosa", conclou.