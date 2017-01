La policia turca arresta 12 persones mentre l'EI reivindica l'atac a la discoteca

La policia turca va arrestar a Istanbul 12 persones per la seva presumpta relació amb l'atac contra el club Reina per Cap d'Any, que va deixar 39 morts, mentre segueix fugit el suposat autor de la massacre, reivindicada pel grup terrorista Estat Islàmic (EI). Els serveis d'intel·ligència turcs tenen «pistes sobre les empremtes dactilars i l'aparença del sospitós», va assegurar el viceprimer ministre, Numan Kurtulmus.

Després d'analitzar nombroses imatges filmades fora i dins del club atacat, la policia turca considera que el terrorista és un home d'uns 25 anys de la regió autònoma de Xinjiang, al nord-oest de la Xina, poblada majoritàriament per uigurs de religió musulmana.

Una altra línia d'investigació apunta militants d'Uzbekistan o Kirguizistan, de la mateixa cèl·lula de l'EI que va perpetrar l'atemptat contra l'aeroport d'Istanbul d'Atatürk, en què van morir 45 persones el passat 28 de juny.

Kurtulmus va assegurar que, tot i el «missatge» enviat per l'EI, Turquia i el seu exèrcit seguiran endavant amb les seves operacions contra els gihadistes al nord de Síria. Turquia mantindrà la seva intervenció militar al país veí «amb determinació», va dir el viceprimer ministre en referència a l'anomenada operació Escut de l'Èufrates, llançada a l'agost i que pretén destruir l'EI al nord de Síria i evitar que milícies kurdes controlin la zona fronterera.

Tot i que es desconeix la identitat de l'atacant, l'EI va reivindicar l'autoria de la massacre en un comunicat en àrab i en turc, sent la primera vegada que el grup gihadista clama l'autoria d'un atac a territori turc.

El terror va començar en el primer dia de 2017 quan de matinada un desconegut va aparèixer a la porta del club i va disparar contra els guàrdies de seguretat, que no portaven armes. El diari Hürriyet va explicar que l'atacant va disparar al club amb una arma de canó llarg fins a 180 vegades.

Si bé encara no està clar quants minuts va romandre dins del club abans de fugir, la investigació ha arribat a la conclusió que primer va pujar al primer pis, va disparar allà contra la gent, després va baixar a la planta baixa i va matar a trets diverses persones que estaven estirades a terra. Després de canviar-se de roba, l'atacant va abandonar el lloc enmig del caos i va deixar la seva arma i la seva jaqueta al club. En total, va canviar sis vegades de cartutx i va descarregar 180 bales. Abans d'anar-se'n hauria a més netejat la seva arma, que segons les autoritats turques també va abandonar a la discoteca.

Les imatges mostren que el suposat autor va actuar de manera «extremadament professional» i, per la seva forma de caminar, sembla que hauria patit un tret a la cama dreta, va assegurar un especialista turc en terrorisme.

Segons els investigadors, l'autor va pujar a un taxi al districte de Zeytinburnu d'Istanbul per dirigir-se al d'Ortaköy, on es troba la discoteca; es va baixar a certa distància de la mateixa -aparentment a causa del dens trànsit- i va continuar a peu la resta el trajecte, per al que va necessitar quatre minuts.

En l'atac van morir 39 persones i 65 més van resultar ferides, una important part d'elles estrangers. La majoria de les víctimes estrangeres procedeixen de països àrabs, sobretot de l'Aràbia Saudita, mentre que encara està per determinar la identitat d'un dels morts.

El club Reina d'Istanbul és sinònim de l'estil de vida de classe alta i en els últims anys s'havia convertit en un lloc de peregrinació per a adinerats turistes àrabs que no poden compaginar la seva visió de l'oci amb les lleis del seu país. L'atac sembla dirigit contra l'estil de vida modern, contra l'hàbit de reunir-se als bars i beure begudes alcohòliques.

Mentrestant, una institució de la societat civil turca presentar una denúncia contra el titular del Ministeri d'Afers Religiosos (Diyanet), Mehmet Görmez, pel sermó oficial de divendres passat en què va qualificar la celebració d'Any Nou de «il·lícita». També diversos mitjans de comunicació oficialistes havien animat els ciutadans turcs a no celebrar l'entrada de l'Any Nou, per considerar-la una festivitat no musulmana. La policia turca havia desplegat a Istanbul uns 17.000 agents per por a possibles atemptats terroristes.