Dimiteix per sorpresa l'ambaixador britànic davant la UE

n L'ambaixador britànic davant la Unió Europea (UE), Ivan Rogers, va presentar la seva dimissió inesperadament i sense revelar els motius, a menys de tres mesos per a l'inici formal del procés negociador del Brexit entre Londres i Brussel·les. En un breu comunicat, un portaveu del Govern de la conservadora Theresa May es va limitar a assenyalar que Rogers renunciava com a representant permanent del Regne Unit per al bloc comunitari «uns quants mesos abans» de la seva marxa, prevista per al proper novembre.

La nota, divulgada pel ministeri d'Afers Exteriors, afegia que el diplomàtic «ha pres ara aquesta decisió per tal de permetre que es nomeni un successor abans que el Regne Unit activi l'Article 50, abans de finals de març».

El Govern britànic va agrair també el «treball i compromís mostrat durant els últims tres anys» per Rogers, nomenat a finals de 2013 per l'exprimer ministre britànic David Cameron i de qui s'esperava que exercís un paper clau en les negociacions del Brexit.

La dimissió es produeix quinze dies després que Rogers originés una gran polèmica en afirmar que portaria una dècada tancar un acord comercial entre el Regne Unit i la UE després del Brexit.

El passat 15 de desembre, la cadena pública BBC va revelar que, en una reunió privada, Rogers havia advertit a l'Executiu de May sobre l'actual consens europeu, segons el qual un acord de lliure comerç entre les dues parts no podria materialitzar-se, com a molt aviat, fins el 2025. Rogers va alertar a més que l'acord podria fins i tot fracassar, ja que hauria de passar abans per la ratificació dels altres 27 membres de la UE.