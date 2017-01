L'Estat rellevarà Federico Trillo, però ho desvincula de l'accident del Yak 42

El govern espanyol prepara el relleu de 72 ambaixadors de cara a aquest 2017, entre els quals hi ha el del Regne Unit, Federico Trillo, molt qüestionat després que el Consell d'Estat hagi responsabilitzat el ministeri de Defensa de l´accident de l'avió Yak 42 que va deixar 62 militars espanyols morts a Turquia l'any 2003. Trillo era el màxim responsable del Ministeri de Defensa quan va succeir el sinistre i des del març del 2012 exerceix com a ambaixador espanyol a Londres. Després que el Consell d´Estat donés a conèixer aquest dimarts el seu dictamen sobre la catàstrofe aèria, l'oposició ha demanat en bloc la destitució de Trillo com a màxim responsable. Malgrat tot, el ministeri d´Exteriors desvincula el relleu de Trillo d'aquest dictamen.

El Ministeri de Defensa ha informat que la renovació de les més de 70 ambaixades arreu del món es produirà d´acord al calendari previst pel departament, uns terminis que també s´aplicaran a l´ambaixada del Regne Unit. És per això que fonts diplomàtiques han desvinculat el relleu de l'exministre de Defensa i màxim representant de la diplomàcia espanyola a Londres, Federico Trillo, del recent informe del Consell d´Estat responsabilitzant el govern espanyol de l'accident del Yak 42.

Trillo va ser anomenat ambaixador del Regne Unit el mes de març del 2012 per un període de 4 anys, però el govern espanyol no l´ha substituït encara perquè ha estat 10 mesos en funcions. Per aquest motiu, hi ha encara una setantena d´ambaixades pendents de renovació.

Cospedal compareixerà a petició pròpia per donar explicacions sobre l'accident del Yak 42

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha reaccionat a l´informe del Consell d´Estat que determina la responsabilitat del ministeri de Defensa en l´accident a Turquia del 2003 demanant la compareixença al Congrés dels Diputats i proposant una reunió als familiars dels militars que van perdre la vida. La resposta de la ministra es produeix un dia després que s´hagi donat a conèixer el dictamen ique l´oposició li hagi demanat en bloc que doni explicacions sobre el sinistre.