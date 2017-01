Localitzen tres menors a Canàries sense inscriure, vacunar ni escolaritzar

n Els serveis socials de Canàries han assumit la cura de tres nens de vuit, set i un any localitzats per la policia en un barri de Telde (Gran Canària), als quals els seus pares no havien inscrit al Registre Civil, ni vacunat, ni portat al metge, ni tampoc escolaritzat.

La Unitat de Família i Dona de la Prefectura de Superior de Policia de Canàries va tenir coneixement a l'octubre de la possible presència de menors el naixement dels quals no constava en els registres públics. Els agents van descobrir que es tractava de tres germans als quals la seva família mantenia ocults al seu domicili, gairebé sense contacte amb l'exterior, i que la major d'ells, una nena, patia una malaltia que dificultava de manera greu la seva mobilitat.

La família va canviar d'habitatge quan va advertir que estava sent vigilada pels Serveis Socials, però la Policia va aconseguir esbrinar el seu nou domicili i va comprovar que els nens no havien estat inscrits al Registre Civil, que no tenien seguiment mèdic, vacunes ni formació educativa i que cada vegada que emmalaltien era la seva mare la que els administrava medicaments.

Els fets van ser posats en coneixement de la Fiscalia de Menors de Las Palmas, que va ordenar que els nens fossin retirats del domicili familiar i acollits en un centre de menors de l'illa. A més, la nena de vuit anys amb problemes de mobilitat ha estat ingressada en un hospital perquè així es pugui diagnosticar la malaltia que pateix.