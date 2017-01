Només un de cada deu espanyols estudia idiomes

Només un de cada deu espanyols major de 18 anys estudia en l'actualitat algun idioma estranger, tot i que gairebé el 95 per cent d'ells admet conèixer una altra llengua.

Són dades del Baròmetre de desembre del CIS -publicat avui-, basades en 2.466 entrevistes realitzades a majors d'edat d'ambdós sexes.

El 87,4% dels enquestats ha respost que no a la pregunta de si està aprenent ara algun idioma estranger i, de l'11,4% que ha respost que sí, la majoria (77,9%) està estudiant anglès, llengua seguida pel francès (11%) i l'alemany (7,8%).

El motiu principal pel qual els espanyols estudien una llengua estrangera és perquè creuen que ho necessiten per al seu treball (61,2%) mentre que un 26,3% ho fan perquè els agrada aprendre idiomes.

No obstant això, entre els quals asseguren que parlen algun idioma, només el 19,4% afirma no tenir cap dificultat per mantenir una conversa informal en anglès (19,3% en francès) i únicament el 28,4% (27,3% en francès) diu que pot realitzar compres, preguntar una adreça o consumir alguna cosa en un bar o restaurant.

De fet, l'enquesta posa en relleu que un 59,8% dels espanyols no parla ni escriu ni llegeix l'anglès i un 78% tampoc en francès.

Tot i això, gairebé un 70% assegura no haver-se sentit perjudicat o en una situació de desigualtat al llarg de la seva vida laboral o en els seus estudis per no parlar un idioma estranger.

D'altra banda, gairebé el 40% dels enquestats creu que el sistema educatiu espanyol dóna "poca" o "cap" importància a l'estudi d'idiomes estrangers enfront d'un 54,8% que considera que se li dóna "molta" o "bastant ".

Entre les assignatures que els enquestats considera que tenen més importància en la formació d'una persona, l'anglès ocupa el segon lloc després de les matemàtiques.

Només el 30% dels enquestats pel CIS assegura tenir fills i la majoria (72,6%) els porta a un centre públic i han valorat l'ensenyament d'idiomes que reben com a "molt bona" ??o "bona".

Encara que per perfeccionar els idiomes, més de la meitat dels pares envien durant un any als seus fills a un país estranger i com a segona opció trien contractar classes particulars en una acadèmia o amb un professor.

Respecte al nivell d'idiomes dels progenitors dels enquestats, una àmplia majoria (87,6% dels pares i 90,1% les mares) no parlen o parlaven cap idioma estranger.

D'altra banda, després de l'alemany, l'idioma més estudiat pels espanyols és l'italià (2,8%), gairebé a l'una amb el japonès (ho aprèn el 2,1%), seguit de l'àrab (1,4% ) i del xinès i rus (tots dos amb un 1,1%).

Entre els espanyols que parlen algun idioma estranger, gairebé la meitat (47,4%) ho ha après a l'escola oa l'institut; un 23,5% amb professor particular o en una acadèmia i el 11,2% mitjançant una estada fora d'Espanya.

Únicament per al 17,4% dels enquestats el coneixement dels idiomes és l'aspecte més important per trobar feina, ja que situen l'experiència professional o la formació acadèmica per sobre d'ells.