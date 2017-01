Nova polèmica entre Donald Trump i el Partit Republicà

El president electe dels EUA, Donald Trump, va criticar els republicans de la Cambra Baixa per la seva maniobra per intentar treure poder a una entitat independent d'ètica que investiga les acusacions de mala conducta contra els congressistes i el seu personal. Trump va recórrer a Twitter, com sol fer, per qüestionar que els legisladors del seu partit, «amb tot en el que el Congrés ha de treballar», facin una «prioritat debilitar» l'anomenada Oficina d'Ètica del Congrés (OCE). Després de les crítiques del president electe, els republicans al Congrés van decidir rectificar.

«Centreu-vos en la reforma tributària, l'assistència sanitària i tantes altres coses d'una importància molt més gran!», va instar Trump als republicans del Congrés. En els seus tuits, Trump no critica com a tal la maniobra dels republicans per «debilitar» l'OCE, en reconèixer que és possible que sigui una entitat «injusta», com consideren alguns legisladors conservadors, sinó el fet que estiguin donant prioritat a aquest assumpte al Congrés.