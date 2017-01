Detenen un tunisià per la seva relació amb l'atemptat contra un mercat a Berlín

Un tunisià de 26 anys que es va reunir el dia abans de l'atemptat del 19 de desembre contra un mercat nadalenc a Berlín amb el presumpte autor de l'atac, Amis Amri,va ser detingut a la capital alemanya i s'investiga si coneixia els seus plans i fins i tot si va podria haver-lo ajudat. Una portaveu de la Fiscalia va explicar que els dos joves, que es coneixien com a mínim des de finals del 2015, es van reunir la tarda prèvia a l'atemptat en un restaurant i van parlar llargament, encara que va aclarir que de moment no hi ha dades que provin la seva col·laboració en l'acció, en què van morir 12 persones.

L'arrest d'aquest tunisià, acusat de moment només de frau en el cobrament de prestacions socials, va ser ordenat per la Fiscalia de Berlín després d'escorcollar la seva habitació en un centre de refugiats de la capital alemanya, on es va confiscar divers material, i ahir el jutge el va enviar a la presó.

Els agents van escorcollar també un habitatge a Berlín en el qual resideix un home -considerat testimoni- que va compartir habitació amb Amri a la tardor i al que va trucar per telèfon el mateix dia de l'atemptat, tot i que encara no se sap si van poder parlar.

Amri va passar per Brussel·les procedent d'Holanda en la fugida que va acabar a Itàlia, on va ser abatut, va revelar la Fiscalia federal belga. En un comunicat, la Fiscalia va assenyalar que, «després de l'anàlisi de les càmeres de seguretat de la xarxa de ferrocarril belga, s'ha constatat que Amri va arribar a la capital belga cap a les sis de la tarda del 21 de desembre en un tren procedent d'Amsterdam», una informació que s'acompanya d'una fotografia del sospitós a l'estació de Brussel·les de Gare du Nord.

En un altre ordre de coses, la policia turca continua buscant l'autor de la massacre al club Reina d'Istanbul i centra les seves indagacions en diverses famílies oriündes d'Àsia Central, els membres de les quals van ser detinguts a Esmirna. El ministre d'Exteriors de Turquia, Mevlut Cavusoglu, va confirmar que el Govern ja coneix la identitat de l'atacant, però no la va divulgar ni va donar més detalls sobre ell.