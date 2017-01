Finlàndia assaja una renda bàsica de 2 anys per a 2.000 aturats

Dilluns serà un dia molt especial per a 2.000 aturats finlandesos. Per primera vegada, i durant els propers 24 mesos, rebran en els seus comptes bancaris una renda bàsica de 560 euros lliures d'impostos, un experiment amb el qual Finlàndia busca modernitzar el seu sistema de seguretat social. Els 2.000 aturats, d'entre 25 i 58 anys, van ser seleccionats de manera aleatòria entre 175.000 persones de tot el país que percebien algun tipus de subsidi per desocupació el novembre passat i estan obligats a participar a l'experiment si volen mantenir les prestacions socials.

Els elegits seguiran rebent la renda bàsica encara que trobin feina i, en cas que actualment ingressin més de 560 euros al mes en subvencions, la Seguretat Social de Finlàndia (Kela) els ha d'abonar també la diferència perquè mantinguin els mateixos ingressos que abans.

Si troben feina o superen la quantitat màxima d'ajuts públics, continuaran percebent la renda bàsica, però veuran reduïdes altres prestacions. Els únics que deixaran de rebre aquesta renda seran els que, durant els propers dos anys, s'incorporin al servei militar obligatori, es jubilin o s'instal·lin a l'estranger.

L'experiment ha despertat interès internacional, en tractar-se del primer país del món que assaja a nivell nacional la possibilitat de concedir una renda bàsica als seus ciutadans.

No obstant això, els responsables de l'assaig reconeixen que es tracta d'analitzar una possible modernització del sistema de seguretat social orientada als sectors més desfavorits, no d'estudiar l'eventual introducció d'una renda bàsica universal.