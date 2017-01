Londres no ha definit prioritats en la negociació del Brexit

L'exambaixador britànic a Brussel·les, Ivan Rogers, va assegurar en la seva carta de dimissió que els funcionaris encara desconeixen quines són les prioritats de negociació de l'Administració de Londres sobre el Brexit. Rogers va recomanar als seus col·legues en l'equip de Brussel·les que desafiïn el «pensament confús» i diguin la veritat al «poder», de cara a les negociacions per a la sortida del Regne Unit de la UE.

La primera ministra britànica, Theresa May, va explicar que preveu iniciar les converses amb la Comissió Europea abans de finals del mes de març, però no ha donat detalls de la seva estratègia negociadora per por a «revelar les seves cartes».

El Govern britànic va nomenar el diplomàtic Tim Barrow nou ambaixador davant la Unió Europea. Barrow és un diplomàtic de carrera que ha ocupat diversos llocs dins el ministeri d'Afers Exteriors i ha representat el Regne Unit davant diverses entitats de la UE. El diplomàtic va ser a més ambaixador a Moscou (2011-2015) i Ucraïna (2006-2008).