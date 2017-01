Un avió rus de passatgers, a punt de xocar amb un aparell de l´OTAN

n Un avió de passatgers rus es va veure obligat a desviar-se per no xocar amb un aparell de l'OTAN quan es dirigia a les illes Kurils (oceà Pacífic). «Es va prendre la decisió que l'avió de passatgers descendís urgentment per evitar una aproximació perillosa o fins i tot una col·lisió aèria», va assenyalar una font oficial russa. L'avió rus era un Bombardier que s'havia enlairat de l'illa de Sakhalín i es dirigia a l'arxipèlag de les Kurils, la sobirania del qual és també reclamada per Japó. Segons Moscou, l'aparell de l'OTAN va penetrar il·legalment al corredor usat per l'avió rus.