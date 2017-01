Almenys cinc morts i vuit ferits en un tiroteig en un aeroport de Florida

Cinc persones han mort i vuit han resultat ferides com a conseqüència d'un tiroteig a l'aeroport de Ford Lauderdale, a Florida

El presumpte responsable deltiroteig ha estat identificat per les autoritats com Esteban Santiago, segons diverses fonts que confirmen que el sospitós portava una identificació militar. Fonts citades per CBS News han confirmat que Santiago seria l'home que està sota custòdia de les forces de seguretat després dels trets i que té trastorns mentals. La cadena ha assegurat que aquest sospitós és natural de Nova Jersey.

Les autoritats han assegurat que no hi ha proves que l'autor dels trets, ja detingut per les autoritats, hi hagi "actuat en complicitat amb altres".

Encara que l'Oficina del Comtat de Broward, on s'assenta Fort Lauderdale, només ha confirmat la mort de "diverses persones", la cadena de televisió CNN assenyala que hi ha almenys cinc víctimes mortals, mentre que els ferits, segons dades oficials, són vuit.

L'esmentada terminal ha estat desallotjada, així com les zones pròximes a les portes D4 i D5 de l'aeroport de Fort Lauderdale, al nord del Miami. Els primers instants després del tiroteig han deixat escenes de pànic, com s'aprecia en el següent vídeo.



Atenció: el vídeo conté imatges que poden ferir la sensibilitat.

Encara que en un primer moment s'ha mantingut l'activitat a l'aeroport, finalment les autoritats han ordenat la suspensió del seu funcionament.

Imatges de televisió mostren el desallotjament de centenars de passatgers i empleats a la pista de l'aeroport, així com la presència de la Policia i ambulàncies.

"S'han realitzat trets. Tothom corre", ha escrit a la mateixa xarxa social l'exportaveu de la Casa Blanca Ari Fleischer, que es trobava a les instal·lacions. "Tot sembla en calma ara, però la policia no ens deixa sortir, almenys en la zona en la que estic", ha assegurat Fleischer, que assegura que la policia ha informat de cinc víctimes mortals.