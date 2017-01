Moren almenys 4 persones a Turquia en un atemptat atribuït a la guerrilla kurda

nAlmenys dues persones van morir a la costa oest de Turquia en un nou atemptat terrorista, atribuït aquest cop a la guerrilla kurda del PKK, mentre les autoritats continuen buscant l'autor de l'atac gihadista del passat Cap d'Any a Istanbul. El nerviosisme existent al país després de la massacre de fa uns dies es va incrementar amb una altra acció terrorista perpetrada a Esmirna, a la costa occidental de Turquia, en què van morir un agent i un uixer, en un atemptat en què la policia va aconseguir abatre dos terroristes. Les autoritats van atribuir l'atemptat al Partit dels Treballadors de Kurdistan (PKK).

El governador d'Esmirna, Erol Ayyildiz, va explicar que la policia va aturar un cotxe que intentava entrar a l'aparcament dels jutjats de la ciutat, moment en què els seus ocupants van sortir corrent alhora que van fer explotar el vehicle La policia va obrir foc contra els terroristes i va abatre dos d'ells, mentre que un agent i un uixer dels jutjats també van morir en el tiroteig.

Al cotxe es van trobar fusells, llançagranades i 5 granades de mà, el que fa pensar que la policia «ha frustrat una enorme massacre», en paraules del viceprimer ministre Veysi Kaynak. Tot i que Ayyildiz havia aclarit que «els primers indicis» apunten a una autoria del PKK, Kaynak no va voler confirmar aquesta dada. «Apunta al PKK, apunta a l'Estat Islàmic, a qui sigui. Aquests estan col·laborant en accions conjuntes», va assegurar el viceprimer ministre.

El Govern no diferencia entre el PKK, que sol cometre accions amb tàctiques clàssiques de guerrilla contra combois militars, comissaries o patrulles policials al sud-est de Turquia, i el grupuscle Falcons de la Llibertat del Kurdistan (TAK), que en l'últim any ha reivindicat diversos atemptats amb cotxes bomba que han causat la mort de civils a Ankara i Istanbul. Així, les TAK es van atribuir al desembre un atac suïcida contra policies davant l'estadi del Besiktas a Istanbul i un altre contra un autobús municipal en què viatjaven soldats de permís a Kayseri, al centre d'Anatòlia.

Veysi Kaynak va afegir que en tot cas cap atemptat faria Turquia dubtar en els seus esforços per combatre el terrorisme ni en l'operació Escut de l'Eufrates a Síria contra l'Estat Islàmic, ni tampoc renunciarà a la seva presència a la base militar de Bashica, al nord de l'Iraq.

Continua la recerca

Mentrestant, les autoritats continuen buscant l'autor de l'atemptat de Cap d'Any, que va matar 39 persones a l'exclusiu club Reina d'Istanbul i va aconseguir fugir després en un taxi.

El portaveu del Govern, Numan Kurtulmus, va assegurar en una entrevista amb el diari Hürriyet que l'atacant «va venir probablement a través de Kirguizistan». Per la seva banda, el viceprimer ministre va assenyalar que «el terrorista és probablement uigur», en referència a l'ètnia d'idioma túrquic i credo musulmà que pobla la regió de Xinjiang, a l'oest de la Xina.

Dimecres la policia va detenir 40 persones de tres famílies uigurs que usaven passaports kirguizes i que suposadament formen part de les xarxes de l'Estat Islàmic a Turquia, facilitant el viatge de combatents estrangers a Síria.

«Les forces de seguretat coneixen la identitat del terrorista i coneixen els llocs on es pot trobar amb certa probabilitat, així com els seus vincles», va afegir Kaynak. Va admetre que «sempre s'investiga» la possibilitat que hi hagués un altre atacant, com havien declarat diversos testimonis en les primeres hores després de l'atemptat. Però va afegir que resulta «evident que aquesta acció la va fer una sola persona».