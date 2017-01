Quatre detinguts als EUA per torturar un disminuït psíquic

n Quatre afroamericans van ser detinguts a Chicago per la seva presumpta implicació en un vídeo difós en directe per la xarxa social Facebook en què un disminuït psíquic és torturat. En la gravació, la víctima apareix lligada i emmordassada i és colpejada per diversos individus mentre insulten el president electe dels EUA, Donald Trump, i la població blanca.

Segons la policia, que no va identificar la víctima, tot i que si va dir que té «necessitats especials», les imatges del vídeo poden considerar-se un delicte d'odi. «Et fa preguntar-te què fa que les persones tractin algú així», va dir el superintendent de la policia de Chicago, Eddie Johnson.

La víctima, d'uns 18 anys, va ser segrestada48 hores abans que es transmetés el vídeo en directe, dimarts passat, en què es veu com a mínim quatre persones quan torturen el jove.

En la gravació, d'uns 30 minuts, s'observa els atacants tallant la roba de la víctima, llançant-li cendra de cigarretes, colpejant-li el cap amb els peus i tallant part del seu cuir cabellut amb un ganivet afilat.