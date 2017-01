El TC alemany prohibeix un referèndum independentista a Baviera

n El Tribunal Constitucional alemany ha rebutjat la possibilitat que un estat federat convoqui un referèndum independentista en recordar que el poder constituent resideix en el poble alemany, fet pel qual no hi ha espai a la Carta Magna per a les «aspiracions secessionistes» d'una regió. Amb aquest raonament l'alt tribunal va decidir no admetre a tràmit al desembre la demanda d'un particular que no va aconseguir autorització per convocar una consulta d'independència a l'estat de Baviera (sud) perquè, en tot cas, el referèndum s'havia de celebrar a tota Alemanya.

En un sol paràgraf, el TC va rebutjar la seva queixa afirmant que «a la República Federal d'Alemanya, com a estat nacional, el poder constituent resideix en el poble alemany, els estats federats no són amos de la Constitució. No hi ha per tant espai per a aspiracions secessionistes d'un estat federat en el marc de la Constitució. Violen l'ordre constitucional». Segons va recordar el diari Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'expressió «amos de la Constitució» va ser utilitzada per la Cort Constitucional de Baviera ja el 1991 davant les aspiracions del Partit de Baviera, una formació minoritària que va obtenir el 2% dels vots en les últimes eleccions regionals.