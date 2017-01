Trump amenaça Toyota amb aranzels si construeix a Mèxic

n El president electe dels Estats Units, Donald Trump, va amenaçar Toyota amb la imposició d'aranzels si el fabricant japonès construeix una nova planta de muntatge de vehicles a Mèxic. «Toyota Motor diu que construirà una nova planta a Baja, Mèxic, per produir automòbils Corolla per als EUA. De cap manera! O construeix una planta als EUA o pagarà un gran aranzel duaner», va escriure Trump en el seu compte de Twitter.

L'empresa nipona va anunciar a l'abril de 2015 la seva intenció d'invertir 1.000 milions de dòlars a Mèxic per construir una nova planta que muntaria la berlina Corolla. Però la planta que està construint Toyota a Mèxic des de novembre per produir el Corolla està a l'estat de Guanajuato. A Baja Califòrnia, el fabricant japonès té ja una planta de muntatge, que està ampliant, on es produeix la camioneta Tacoma.

Toyota fabrica actualment el Corolla, model que és el segon de més vendes als Estats Units en el segment de berlines compactes, a plantes que es troben situades a Mississipí (EUA) i Cambridge (Canadà).