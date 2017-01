Almenys 5 morts i 8 ferits en un tiroteig en un aeroport a Florida

Almenys cinc persones van morir i vuit van resultar ferides a l'Aeroport Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (EUA), després que una persona, que va ser detinguda, obrís foc a la zona de recollida d'equipatges. El tiroteig es va produir cap a la una del migdia a la zona de recollida d'equipatges de la terminal 2, on l'autor va ser reduït per agents i es troba detingut. L'esmentada terminal va ser desallotjada, així com les zones properes a les portes D4 i D5 de l'aeroport de Fort Lauderdale, al nord de Miami.

Encara que en un primer moment es va mantenir l'activitat a l'aeroport, des d'on es van enlairar avions, finalment les autoritats van ordenar la suspensió del seu funcionament, mentre que en els propers aeròdroms i port de Miami van augmentar les mesures de vigilància. Algunes informacions parlaven a l'hora de tancar aquesta edició de nous trets a la zona del garatge situat entre els terminals 1 i 2 d'aquest aeròdrom.

Imatges de televisió van mostrar el desallotjament de centenars de passatgers i empleats a la pista de l'aeroport, així com la presència de la Policia i ambulàncies.

El secretari de premsa de la Casa Blanca de l'expresident George W. Bush Ari Fleischer, que es trobava en aquells moments a l'aeroport, va reflectir el caos viscut a través de Twitter: «S'han disparat trets. Tothom corre». Posteriorment, va explicar que la situació es va calmar, però que les autoritats no permetien sortir ningú de l'aeroport a la zona on ell es trobava.

L'Oficina de l'Agutzil, Scott Israel, va informar a través de Twitter que els ferits van ser aerotransportats a hospitals propers i que el segon pis de l'aeroport va romandre obert.

El senador per Florida Bill Nelson va assegurar al canal MSNBC que el nom del sospitós és Esteban Santiago, que portava una identificació militar l'autenticitat de la qual es desconeix i que es va entregar sense oposar resistència.