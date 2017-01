Una benzinera de l´Escala reparteix amb sorpresa i alegria part del segon premi

Sorpresa i alegria a una benzinera de l'Escala que va repartir part del segon premi del sorteig de Reis, el número 95379. Fa només un any que són administració oficial i aquest és el primer premi important que reparteixen. Fins dilluns, però, no sabran exactament quants dècims premiats han repartit, ja que els números s'han venut a través de la màquina. Ahir al migdia, la notícia va córrer entre els clients que venien a posar benzina i es van trobar amb els responsables i treballadors de l'establiment brindant amb cava. De clients, però, no n'han vingut. «És molt difícil saber qui s'endú el premi perquè donem els números per màquina i surten automàtics», va explicar una de les treballadores, l'Antònia Rodríguez.

La benzinera Empúries Oils fa dotze anys que està oberta i, a banda dels serveis habituals d'aquest tipus d'establiments, també és punt oficial de loteria estatal des de fa poc més d'un any. Ahir, la notícia es va difondre ràpid entre clients i habituals de la benzinera. Els responsables de l'establiment van penjar a la porta d'entrada el cartell de venut del segon premi, el 95379. Aquest és el primer premi important que reparteixen, tot i que abans havien venut també un segon premi de la Grossa de Cap d'Any. Ara, però, no poden vendre loteria catalana perquè són administració oficial de la loteria estatal i és incompatible.

Una de les treballadores de la benzinera, Antònia Rodríguez, va explicar que han rebut amb sorpresa la notícia. «Ens han trucat per avisar i ens hem posat molt contents», va assegurar. A la benzinera s'ha obert cava per brindar pel premi, que esperen que els porti més clients.

Trobar afortunats, però, ha estat més difícil. Els números s'han venut a través de la màquina i, per tant, moltes vegades el client només demana un dècim del sorteig de Reis i la màquina li dóna un número de manera automàtica. Rodríguez explica que fins dilluns no sabran exactament quants dècims han repartit. «De moment, per aquí no han vingut clients premiats», va dir.

L'Escala és un municipi turístic però els responsables de l'establiment confien que hi haurà veïns entre els afortunats.

El segon premi del sorteig extraordinari del Nen va caure molt repartit per tot Andalusia, llevat de les províncies de Còrdova i Huelva. El número es va vendre en cinc administracions de la província d'Almeria, quatre de la província de Màlaga, dues províncies de Granada i en tres administracions de la província de Sevilla.