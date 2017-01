Dos morts a Burgos per la mala combustió d'una caldera de gas

n Els cossos sense vida de dos germans, MSG, de 73 anys, i ESG, de 61, van ser localitzats en un habitatge de Cardeñajimeno (Burgos), on pel que sembla van morir com a conseqüència d'una intoxicació per gas, va explicar l'alcalde d'aquest municipi, Alberto Iglesias. «Tot apunta a una mala combustió de la caldera de gas», si bé la Guàrdia Civil manté oberta la investigació sense descartar altres hipòtesis, va explicar l'alcalde sobre aquest succés, que s'hauria produït al migdia de dimecres passat quan tots dos es disposaven a dinar a la cuina de l'habitatge. A la mala combustió de la caldera s'hauria sumat que el conducte de ventilació de la cuina estava tapat i la porta d'aquesta habitació també es trobava tancada. Un fill d'un dels morts va intentar posar-se en contacte amb ells el dimecres, sense èxit, i ho va tornar a fer dijous, moment en el qual va donar la veu d'alarma.