Escòcia podria renunciar a la independència si hi ha un Brexit «tou»

n La ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, va proposar renunciar definitivament a la convocatòria d'un nou referèndum d'independència si el Govern britànic aconsegueix negociar amb Brussel·les un Brexit «tou». «Poso aquestes dues opcions sobre la taula de bona fe», va explicar Sturgeon, tot afegint que «estic disposada a renunciar a la meva alternativa predilecta (la independència), sempre que aconseguim un compromís».

Fa tot just dues setmanes, Sturgeon va reclamar la integració d'Escòcia en el «mercat únic», al marge del que negociés el Govern britànic i amb l'amenaça de convocar un segon referèndum. Sturgeon va recordar com el 62% dels escocesos va votar a favor de la permanència a la Unió Europea i va advertir que la sortida d'Escòcia de l'Àrea Econòmica Europea (EEA) tindria greus efectes econòmics i suposaria la pèrdua de 80.000 llocs de treball.

La seva nova «oferta» es va produir dies abans que la primera ministra britànica, Theresa May, pronunciï el seu esperat discurs en el qual podria optar per un Brexit «dur»: la ruptura total amb Brussel·les. Segons va anticipar The Daily Telegraph, la líder conservadora posarà el control de la immigració per davant dels interessos econòmics, en contra del que reclamen Escòcia, Londres i Gibraltar, partidaris de mantenir els vincles amb el continent a través del mercat únic i de la unió duanera. Sturgeon confia que el seu anunci serveixi per influir en la posició negociadora de May.