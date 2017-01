Els EUA acusen Putin d'ordenar influir en les seves eleccions

nLes agències d'intel·ligència dels Estats Units asseguren en un informe fet públic ahir que el president de Rússia, Vladímir Putin, va ordenar influir en les eleccions nord-americanes mitjançant ciberatacs perquè tenia una «clara» preferència per Donald Trump, que va resultar elegit davant de Hillary Clinton.

«Considerem que Putin va ordenar una campanya per influir el 2016 en les eleccions presidencials dels Estats Units», mantenen en un informe de 25 pàgines l'FBI, la CIA i l'Agència de Seguretat Nacional (NSA), principals agències d'intel·ligència del país.

«Els objectius de Rússia eren soscavar la fe pública del procés democràtic dels Estats Units, denigrar la secretària Clinton, danyar la seva possibilitat de ser escollida i el seu potencial a la Presidència. També considerem que Putin i el Govern rus van desenvolupar una clara preferència pel president electe Trump», asseguren clarament les agències d'intel·ligència.

Les conclusions dels serveis d'intel·ligència contrasten amb les declaracions que va fer ahir Trump, que va rebutjar que el resultat dels comicis s'hagi vist influït per ciberatacs. Després de rebre l'informe que es va fer públic i de reunir-se amb els titulars d'aquests serveis d'intel·ligència, Trump va assegurar que, tot i que diversos països intenten atacar els EUA, «no hi va haver absolutament cap efecte en el resultat de les eleccions, incloent el fet que no hi va haver alteracions en les màquines de votació».

Paral·lelament, el president electe nord-americà va reiterar que Mèxic reemborsarà als EUA les despeses en què s'incorri per construir un mur a la frontera entre els dos països.