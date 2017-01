Un kamikaze envesteix un cotxe de la Guàrdia Civil a Granada

Un home de 40 anys, d'origen senegalès i amb passaport francès, ha estat detingut aquest dissabte després de conduir en sentit contrari durant gairebé quaranta quilòmetres a l'autovia A-92, entre les províncies d'Almeria i Granada, on a l'alçada de Guadix ha envestit un cotxe patrulla de la Guàrdia Civil.



Un portaveu de l'institut armat ha informat a Efe que els agents intentaven interceptar el vehicle des del quilòmetre 333 de la referida autovia, al terme d'Almeria d'Abla, passades les 9.00 hores d'aquest dissabte.



Al llarg del recorregut el conductor hauria fet cas omís a la advertències de les diferents patrulles de la Guàrdia Civil mobilitzades fins que, a l'altura del terme municipal de Guadix, s'han col·locat diversos vehicles com a parapet per intentar interrompre la seva marxa, han detallat les fonts.



Finalment el cotxe ha topat contra un de les patrulles de l'institut armat travessades a la via, que havia estat tallada per la Guàrdia Civil per evitar col·lisions amb altres vehicles que circulessin per la zona.



El conductor, que segons les primeres hipòtesis podria patir algun tipus de problema psicològic o mental i al qual se li atribuirà un delicte contra la seguretat viària, ha quedat detingut i ha estat evacuat ferit lleu fins a l'Hospital de Guadix.





Desde la DGT nuestro agradecimiento a los agentes del Dto. de Tráfico y del Seprona de Guadix y del Puesto de Benalua por este gran servicio pic.twitter.com/eMy3HN75xg „ Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2017