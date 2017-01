«M´han sortit molts amics a l´estranger»

Pepa Guadaño, la «Güela de la Loteria» que el passat 22 va ser afortunada amb tres dècims de la grossa de Nadal premiats amb 1,2 milions, ha passat les Festes a Madrid, a la residència per a gent gran Las Peñuelas. Als seus 92 anys -en complirà 93 el 12 de març- segueix sent coqueta i es vesteix de punta en blanc.

Han canviat molt les coses a Las Peñuelas des del dia 22 de desembre. Fins després de Reis no retiraran els ornaments nadalencs i la gent gran, tot i que algunes han estat afortunades amb un bon pessic nadalenc, no han vist alterada la seva rutina: «Home, ara m'han sortit molts amics nous de Veneçuela, Mèxic, Anglaterra,... i ho puc entendre perquè la vida és així», diu Pepa Guadaño amb un somriure murri.

Recorda encara el xivarri que es va organitzar a la residència el dia del sorteig. «Jo ho vaig viure amb molta tranquil·litat. Estava asseguda al sofà, mig adormida, i vaig sentir molt aldarull, així que vaig pensar que havia caigut algú. Però va venir una companya i em va preguntar si m'havia tocat. Jo estava mig endormiscada i li vaig dir: què m´ha tocat? Doncs la grossa! I jo vaig seguir dormint.

Després ja em vaig adonar del que era i em vaig posar contentíssima més que res perquè jo havia promès que si em tocava alguna cosa seria per als meus fills i meus nets».

Encara que diu no ser supersticiosa, manté alguns costums per atreure la bona sort: per exemple, no utilitzar el mateix ascensor en el qual va caure en sortir i es va fracturar el maluc, cosa que l'obliga a utilitzar un caminador.

«Sempre he estat molt independent. He lluitat molt, com tothom, perquè cal ser fort per treballar. La vellesa és molt lletja. Ja no es gaudeix de res. La vida és per viure-la». Pepa té dos fills. Ricardo, el més gran, viu en un municipi proper a Madrid i María Teresa a Illas (Astúries). Els seus nets i besnets es reparteixen entre Madrid, Astúries, Bilbao i Anglaterra, on es va casar la seva néta gran «amb un senyor anglès molt maco». Els quatre l'han visitat o bé li han trucat per telèfon en els dies previs i posteriors a Nadal «però no tots alhora perquè reunir-los és molt difícil».

Pepa Guadaño va passar la nit de Nadal a casa del seu fill a prop de Madrid. La resta de les festes les va passar a la residència. No va menjar el raïm de Cap d´Any perquè va anar a dormir aviat i diu que amb els diners guanyats no vol res per a ella. Fa unes setmanes volia comprar-se una peça de roba de vestir però ara no vol ni això. «El 12 de març faig 93 anys i la meva família ja no sap què comprar-me. Em conformo amb qualsevol cosa».