Moren una trentena de reus en un nou motí sagnant en una presó al Brasil

n La mort d'almenys 33 interns en una presó del nord del Brasil va agreujar la crisi carcerària que viu el país, on s'han registrat almenys 95 assassinats en presidis en els primers sis dies de l'any. La nova massacre es va produir de matinada en una presó de Boa Vista, capital de l'estat de Roraima, fronterer amb Veneçuela i Guyana, en un ajust de comptes intern entre integrants de la facció Primer Comando de la Capital (PCC), la major del Brasil, segons va explicar el ministre federal de Justícia, Alexandre de Moraes. El secretari de Justícia i Ciutadania de Roraima, Uziel Castro, per la seva banda, va entrar en contradicció: va confirmar inicialment que la baralla va ser «interna», però posteriorment va precisar que el PCC va ser qui va encarregar l'assassinat i que els morts no pertanyien a cap organització criminal.

La Penitenciaria Agrícola de Muntanya Crist (PAMC), la major de Roraima, ja havia estat escenari d'una matança l'octubre passat, quan deu presos van morir després d'un enfrontament entre el PCC i el Comando Vermelho (CV), la segona organització criminal del país amb base a Rio de Janeiro. Després de la baralla, les autoritats van separar els integrants de tots dos clans, que van trencar els seus llaços el 2016.