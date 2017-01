Una platja alemanya es lleva amb milers d´ous sorpresa

Les aigües del mar Bàltic han llançat a la costa de l'illa de Langeoog, al nord d'Alemanya, desenes de milers d'ous sorpresa que han cobert la platja amb una catifa multicolor, van publicar divendres passat els mitjans locals.

Els ous, sense xocolata ni embolcall de paper d'alumini, procedeixen d'un vaixell de càrrega de la naviliera danesa Maersk que dijous al matí va perdre cinc contenidors mentre cobria la ruta entre el port holandès de Rotterdam i l'alemany de Bremerhaven com a conseqüència de la tempesta causada pel cicló Axel.

Els ous de plàstic, que es troben en la seva major part en perfecte estat, contenen entre d'altres joguines petites o figures d'animals que venen acompanyats d'unes instruccions escrites en alfabet ciríl·lic, ja que pel que sembla, Rússia era la destinació final de la càrrega.

Aprofitant la marea baixa i amb l'ajuda dels nens d'un jardí d'infància, els veïns de Langeoog estan recollint les càpsules de plàstic per tal de que no tornin al mar i siguin ingerides accidentalment per animals marins.

Les aigües del Bàltic van llançar també peces de Lego, procedents probablement del mateix vaixell de càrrega, així com grans quantitats de bosses de plàstic i altres embolcalls, segons ha precisat l'alcalde, Uwe Garrels.

"Això ja no té gràcia. És un gran problema mediambiental i molt nociu per als animals", ha advertit.