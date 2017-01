El Rei convida a «no estalviar esforços» en la resposta davant el terrorisme

n El Rei va demanar «no estalviar esforços» per augmentar la capacitat de prevenció i resposta davant el terrorisme en alertar que aquesta «xacra» és un «enemic de la humanitat», posa en risc els ciutadans i «menysprea els valors democràtics». Felip VI va defensar que les Forces Armades (FAS) i els cossos policials es dotin dels mitjans necessaris per frenar la que va considerar «la major amenaça a la seguretat global a l'actualitat» durant el seu discurs en la cerimònia de la Pasqua Militar al Palau Reial.

Acompanyat de la reina Letizia, Felip VI es va dirigir a l'estament militar en un acte en el qual es va estrenar María Dolores de Cospedal com a ministra de Defensa i al qual van assistir el cap del Govern, Mariano Rajoy, i el titular d'Interior, Juan Ignacio Zoido, a més de les principals autoritats castrenses.

El Rei va destacar que la tasca de l'Exèrcit, dels cossos de seguretat i dels serveis d'intel·ligència «està donant bons fruits» i els va animar a perseverar en «el que s'està fent bé». També va demanar «aprofitar el coneixement i l'experiència» que atresoren i que «tan bons resultats ha donat en la lluita contra el terrorisme» per «estar el millor preparats possibles per combatre'l amb la màxima eficàcia i total determinació».

Segons el parer del cap de l'Estat, el terrorisme «ataca sense cap escrúpol a qualsevol lloc» i el seu combat requereix fer-ho en coordinació amb els aliats i l'empara de la legalitat internacional. El monarca va destacar que Espanya és un país reconegut com «un soci lleial, fiable i responsable» i que els militars gaudeixen de «gran credibilitat».

Cospedal va reiterar la seva oferta a l'oposició perquè, amb «la màxima responsabilitat i altura de mires», es busqui un pacte sobre el finançament de l'Exèrcit perquè compleixi la seva missió amb «eficàcia i seguretat».

«La sostenibilitat de les Forces Armades ha d'estar per sobre de posicionaments i d'ideologies», va emfatitzar la ministra, que va anunciar que els Comptes d'aquest any pretenen recollir 1.824 milions per pagar els programes especials d'armament.

Record als caiguts

En una setmana marcada pel dictamen del Consell d'Estat en el qual atribueix a Defensa responsabilitat per l'accident del Yak-42 el 2003 en què van morir 62 soldats quan Federico Trillo era ministre, Felip VI i Cospedal van tenir un «record especial» per als militars i guàrdies civils morts l'any passat en acte de servei.