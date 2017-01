Tres morts i 600 detinguts a Mèxic en les protestes per la pujada de la benzina

n Tres morts i més de 600 detinguts han causat per ara les protestes iniciades fa cinc dies a Mèxic per la pujada dels combustibles, en què el descontentament ha donat pas a saquejos i a una psicosi general per por a actes vandàlics i tocs de queda, amplificada per les xarxes socials. Tot i que el panorama actual sembla menys greu que el que semblava dimecres a la nit, quan es van produir les principals rapinyes massives, sobretot a la Vall de Mèxic (centre), on hi ha la capital, i al port de Veracruz (Golf de Mèxic), roman l'alerta de les autoritats i els ciutadans.

La Fiscalia General de Justícia de l'Estat de Mèxic va explicar que «es tenen registrats 430 detinguts per la seva presumpta participació en actes vandàlics». Entre els arrestats per aquestes accions, succeïdes des de dimecres a la tarda fins a la matinada d'ahir, es troben 306 adults i 124 menors.

Per la seva banda, la secretària de Govern de la Ciutat de Mèxic, Patricia Mercado, va assenyalar que els actes vandàlics i saquejos a la capital s'han saldat de moment amb 76 persones detingudes, set d'elles menors.

En els successos de dimecres va morir un policia i altres cinc van resultar ferits, un d'ells de gravetat, segons la Secretaria de Seguretat Pública de la Ciutat de Mèxic. Els actes vandàlics i saquejos van afectar almenys 250 establiments. Dijous, dos presumptes saquejadors morts, uns 15.000 comerços tancats i la principal zona turística paralitzada va ser el balanç del segon dia de disturbis a Veracruz.