Podem a Balears demana al partit que investigui un cas de xantatge intern

n La direcció de Podem a Balears ha demanat a la Comissió de Garanties Democràtiques (CGD) del partit a nivell estatal que investigui una conversa feta pública dijous en què dos membres de la Comissió Balear de garanties feien xantatge a un component del Consell Ciutadà Autonò-mic. La decisió s'ha adoptat després de la publicació d'aquesta conversa de l'estiu de 2015 on el llavors secretari de la CGD autonòmica, Joan Canyelles, li deia a Carmen Azpilicueta, una aspirant a les primàries per a la llista del Consell de Mallorca a qui s'havia obert expedient, que aquest s'arxivaria si acceptava un advertiment, s'apartava i es comportava com una «bona nena» i se li buscaria una feina.

La direcció de Podem a Balears considera que aquesta conversa compromet dos membres de la comissió: el propi Canyelles, que va dimitir dijous passat, i Pascual Ribot, així com també Azpelicueta, segons un comunicat enviat pel partit a tots els inscrits a les Balears. A la nota, expliquen que la gravació reflecteix una reunió per tractar l'expedient obert a Azpelicueta «per haver intentat cometre frau en unes primàries de les que van haver d'anul·lar 330 vots irregulars».

«Els termes d'aquesta conversa són vergonyosos i aquesta direcció els condemna amb fermesa», deploren en l'escrit que signen els set components del consell de Coordinació de Podem a Balears (Alberto Jarabo, Laura Camargo, Alejandro López, Mateu Vic, David Diez, Lucas Lober, Julia Serra i Angel Muerza). També remarquen que el consell ciutadà de Podem a Balears i el seu secretari general desconeixien els termes d'aquesta conversa.

La direcció de Podem ha decidit elevar a la CGD estatal el que ha passat perquè obri una investigació que «permeti aclarir els fets, obrir els expedients necessaris i determinar les corresponents sancions sobre les tres persones implicades en l'enregistrament».

A més, han suspès cautelarment Azpelicueta de les seves responsabilitats orgàniques mentre es resolgui la investigació.