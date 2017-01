Desenes de morts per un camió bomba a la ciutat siriana d´Azaz

nDesenes de persones van morir ahir i més d'un centenar van resultar ferides per l'explosió d'un camió bomba en ple centre de la ciutat siriana d'Azaz, controlada pels rebels i fronterera amb Turquia. La xifra de víctimes variava ahir segons la font, ja que l'Observatori Sirià de Drets Humans va informar de 48 morts, mentre que l'activista Abdeqader Abu Yusef, resident a Azaz, va elevar en declaracions telefòniques a 60 els morts i 150 els ferits.

El portaveu del Front del Llevant, el coronel Abu Firás, el grup del qual és la principal facció a la localitat, va dir per telèfon que la detonació va causar la mort de cinquanta persones, entre elles diversos combatents. L'Observatori va precisar que almenys catorze milicians i guàrdies d'un jutjat, que albergava una cort islàmica dels insurgents, van morir en l'atac.

Abu Yussef va detallar que un camió cisterna amb gasolina i carregat amb explosius va esclatar cap a dos quarts de dotze del matí hora local, davant del Tribunal Central d'Azaz, després de travessar un lloc de control. L'activista va explicar que «la cort és independent, però a l'edifici hi havia presència de combatents del Front del Llevant». Va destacar que encara hi havia cadàvers sota la runa i que els ferits van ser traslladats a hospitals de la població i a Turquia.

Azaz és una ciutat del nord de la província septentrional siriana d'Alep i en hi tenen la base grups insurgents sirians que participen en l'operació «Escut de l'Eufrates», al costat de les forces turques, contra l'organització terrorista Estat Islàmic (EI) i les milícies kurdes. Abu Yusef va subratllar que la principal facció present a Azaz és el Front del Llevant, que pren part en l'ofensiva contra l'EI, i que també hi ha altres grups com el Moviment Nuredín a Zinki, diverses brigades de l'Exèrcit Lliure Sirià (ELS) i el moviment Islàmic dels Lliures de Sham. El coronel Abu Firás no va dubtar a apuntar a l'EI com a possible autor de l'atemptat.