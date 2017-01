Mor als 92 anys Mário Soares, «pare» de la democràcia portuguesa

n L'històric dirigent socialista i expresident de Portugal Mário Soares va morir ahir als 92 anys a l'Hospital de la Creu Roja de Lisboa, on estava ingressat des del passat 13 de desembre. Soares, que va ser primer ministre de Portugal dues vegades (1976-1978 i 1983-85) i president de la República des del 1986 al 1996, està considerat com una de les figures polítiques més importants del país dels últims anys per la seva decisiva participació en la transició a la democràcia quan la Revolució dels Clavells va posar fi a la dictadura portuguesa (1926-1974).

L'exmandatari va ser hospitalitzat abans de les festes nadalenques en situació crítica i es va mantenir inconscient durant tres dies. Tot i això, després d'experimentar una millora va abandonar la Unitat de Cures Intensives el 23 de desembre. La nit de Nadal, però, el seu estat va empitjorar de manera sobtada i va ser de nou traslladat a l'UCI, on va caure en un coma profund dos dies després.

Soares va ser el fundador del Partit Socialista (PS) i fins fa molt poc es va mantenir actiu a través de la Fundació que porta el seu nom, a més de publicar llibres i articles sobre la situació del seu país. Va ser un dels principals protagonistes de la vida política de Portugal durant uns quaranta anys i també de la seva integració a la Unió Europea. A més d'ocupar la presidència del país, Soares va ser ministre d'Exteriors, cap de govern i també eurodiputat.

L'última vegada que se'l va veure amb vida va ser en un acte públic el passat mes de setembre en un homenatge a la seva dona, que va morir al 2015.

Tres dies de dol oficial

El Govern de Portugal va decretar ahir tres dies de dol oficial per la seva mort i diversos mandataris van lamentar públicament la seva pèrdua. El primer ministre del país, António Costa, va assegurar que «era algú insubstituïble a la nostra democràcia» i va afirmar que era «la cara i la veu de la nostra llibertat».

Per la seva banda, el president portuguès, Marcelo Rebelo de Sousa, va destacar la seva continua lluita per la llibertat i va afirmar que ara el país té el deure de lluitar per la «immortalitat del seu llegat». «No desistirem», va dir, tot afegint que, igual que Soares mai va desistir d'«un Portugal lliure, d'una Europa lliure i d'un món lliure».

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, també va tenir unes paraules per l'exmandatari, a qui va qualificar com un «gran europeista i un home decisiu en la democràcia del país». El rei Felip també va enviar un telegrama a l'actual president del país veí per expressar-li el seu condol per la mort de Soares, a qui va definir com un dels grans líders europeus del darrer segle. «Junt amb la Reina, desitjo expressar el nostre suport i afecte als seus familiars i a l'estimat poble portuguès, amb la memòria dels bons moments que hen tingut l'oportunitat de compartir i que ens acompanyaran sempre amb intensa emoció», va manifestar el monarca.

D'altra banda, la comissió gestora del PSOE també va expressar les seves condolències per la mort del polític qualificant-lo de «figura històrica» i un «gran europeista» que trascendeix ideologies i el llegat del qual ha de conservar-se entre tots «en uns moments en els quals els populismes amenacen el nostre progrés».