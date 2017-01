El pescador serbi de suïcides

Un assolellat dia de setembre de 1998, el pescador Renato Grbic navegava pel riu Danubi, prop de Belgrad, just per sota del pont de Pancevo, quan va sentir com quelcom queia amb força a l'aigua. Era un home, un suïcida, que havia saltat a l'aigua des dels 19 metres d'alçada d'aquesta estructura.

«La seva jaqueta, folrada de plomes, estava molla i pesava molt i el cap se li enfonsava. En un primer moment no volia ajuda, es negava a donar-me la mà», recorda Renato sobre el primer rescat de la seva vida. «Jo li deia que el sol era molt bonic i la vida també, va ser molt difícil treure'l», explica Grbic, qui des d'aquell dia ha salvat la vida a 28 persones més que han saltat des del pont, l'última vegada fa només uns pocs mesos.

«És bonic quan es pot ajudar. S'ha convertit en una missió particular meva», assegura el pescador, de 55 anys d'edat i tota una celebritat a Sèrbia. Procedeix d'una família que des de fa generacions es dedica a la pesca al riu Danubi, que passa amb força per la capital sèrbia.

Viu a la riba en una zona modesta dels afores de Belgrad, als voltants de l'imponent pont de Pancevo, on gestiona un restaurant. «Quan m'acosto a aquestes persones, els agafo la mà, la cama, el cap, el que es pugui, i els trec fins a la meva embarcació, de sobte sento el benestar, la bellesa, la pau interior, sé que he salvat la vida a algú, que he fet alguna cosa bona, bella», explica.

L'últim rescat va ser a finals d'octubre, quan va salvar una jove de 16 anys que es va treure la jaqueta i la motxilla, va saltar la tanca del pont i es va llançar a l'aigua. Tot per un desgraciat amor. «Vaig tardar una mica a arrossegar-la fins a la meva embarcació, va ser complicat pels forts vents. Va començar la lluita per la seva vida. Un veí s'havia acostat un moment abans, li va agafar de la mà però ella s'estava ofegant. Vaig aconseguir finalment agafar-la per les aixelles i ficar-la al meu vaixell», recorda una mica emocionat.

«El Danubi és un riu molt potent, ràpid i realment fred, aquí tot passa en un moment. En només cinc o deu minuts has de saber reaccionar, si no la mort és imminent», assegura l'experimentat pescador.

Es diu Renato, un nom que prové del llatí, de «Renatus», que significa «nascut de nou, o donar una nova oportunitat de vida, potser tingui algun simbolisme», es pregunta el pescador, qui segueix en contacte amb dues de les persones a qui ha salvat. «Una tenia 18 anys quan va saltar del pont. Ara està casada i té un fill. Em van convidar al seu casament. Em van rebre amb gran afecte», recorda Renato.

Aniversari feliç

L'altra noia ni havia fet els 16 anys quan va saltar del pont i va ser salvada pel pescador. Dies després de l'intent de suïcidi van celebrar amb la seva família al seu restaurant l'aniversari de la jove. Això va ser només fa dos anys. «Al setembre va fer 18 anys. És un àngel, una bellesa que ha de viure i que ha trobat el sentit de la seva vida», diu.

«No em sento com un heroi. Crec que tots hem d'ajudar per enfrontar-nos a la desgràcia», assenyala Renato Grbic, així com explica que molta gent de Sèrbia i fins i tot alguns de països estrangers s'acosten al seu restaurant per poder saludar-lo en persona i fer-s'hi una foto. «Aquí es diu que la bona fama arriba lluny. És bonic quan la gent es recorda de tu per alguna cosa que és bona», conclou el pescador de suïcides.