El PSOE vol que De Cospedal comparegui al Congrés pel dictamen del Yak-42

n El PSOE va sol·licitar ahir la compareixença al Congrés de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, per explicar en un ple extraordinari el dictamen del Consell d'Estat que apunta que el Ministeri va tenir responsabilitat en l'accident del Yak-42, que va causar la mort de 62 militars el 2003. La formació socialista va registrar a la cambra baixa les respectives peticions per a la compareixença de Cospedal i la reunió de la Diputació Permanent perquè, al seu torn, aquesta convoqui un ple extraordinari sobre el dictamen del sinistre aeri. En concret, el PSOE vol conèixer les «previsions» del Govern després de la seva publicació, les conclusions de la qual considera de «gravetat».

Fonts socialistes van indicar que la sol·licitud d'un ple extraordinari està justificada «sobretot després que el Govern intenti emmascarar la destitució de Federico Trillo –ministre de Defensa quan es va produir l'accident– com un relleu més d'ambaixadors».

L'exministre de Defensa va desvincular divendres el seu relleu com a ambaixador al Regne Unit del dictamen en indicar que té intenció de tornar a ocupar el seu lloc com a lletrat en el Consell d'Estat després de comunicar al Govern el maig el seu desig d'abandonar l'Ambaixada britànica.

Diversos partits i responsables institucionals han criticat la intenció de Trillo de reincorporar-se al Consell d'Estat després de la publicació del dictamen sobre l'accident. Aquest informe afirma que van existir «fets» anteriors a l'accident que haurien permès a l'administració ponderar l'«especial risc» que concorria en el transport contractat per al trasllat de les tropes. Com ja va fer l'Audiència Nacional, el Consell d'Estat atribueix l'accident a l'esgotament i l'estrès dels pilots del Yak-42 i a la seva manca de formació per afrontar la situació.