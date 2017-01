Un atac amb camió a Jerusalem deixa quatre soldats morts i disset de ferits

n Quatre joves van morir i disset més van resultar ferits ahir en un atac amb un camió contra un grup de soldats israelians a Jerusalem Est. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va confirmar que els quatre israelians morts són soldats i va assegurar que aquesta acció es podia atribuir al gihadisme. El conductor va morir tirotejat per les forces de seguretat.

Netanyahu es va desplaçar amb el seu ministre de Defensa, Avigdor Lieberman, fins a les rodalies de l'assentament israelià d'Armón Hanatziv, on, d'acord amb les seves paraules, es va produir el «brutal atac», que va costar la vida a tres dones i un home, tots ells d'uns vint anys. Dels ferits, tres es troben en estat greu (dos d'ells amb lesions al cap), un està en situació moderada i la resta van patir ferides lleus. Tots van ser traslladats a hospitals de la ciutat.

El primer ministre va assegurar que les autoritats coneixen la identitat de l'autor i que aquest, «segons tots els indicis, està inspirat per l'Estat Islàmic», va informar en un comunicat oficial. Netanyahu va explicar que s'ha reunit amb Lieberman, amb els caps de l'Estat Major i del servei secret Shin Bet i amb altres responsables per debatre les futures mesures.

El dirigent va avançar que les autoritats han tancat al barri palestí de Yabal Mukaber, molt pròxim a lloc de l'atac i on residia el seu autor, identificat per l'agència palestina Maan com Fadi Ahmad Hamdan. També es van perfilar altres accions sobre les que no va donar detalls i que estan dirigides «a garantir que aquest tipus d'incidents no es repeteixin». El primer ministre israelià te previst reunir-se també amb el gabinet de seguretat per avaluar la situació actual.

El conductor va morir tirotejat per les forces de seguretat després de precipitar el vehicle pesant contra un grup de joves soldats que baixaven d'un autocar en un passeig amb vistes a la Ciutat Vella de Jerusalem. Després d'atropellar-los una primera vegada, va fer marxa enrere al vehicle i els va tornar a envestir amb el camió, tal com mostren unes impactants imatges preses per una càmera de seguretat del lloc i difoses pels mitjans locals.

L'agència de notícies palestina Maan va identificar a l'atacant com Fadi Ahmad Hamdan, palestí resident del barri de Yabal Mukaber, adjacent al lloc on es va produir l'atac, prop de l'assentament israelià d'Armón Hanatziv, al territori palestí ocupat de la zona oriental. «El terrorista va arribar des de la direcció del carrer Alar. Va veure a un grup de persones que sortien d'un autobús que s'havia aturat i, pel que sabem, va accelerar i les va atropellar», va explicar el portaveu policial del districte de Jerusalem, Galit Ziv, en declaracions al digital Ynet. Alguns dels vianants atropellats es van quedar atrapats sota el camió i van haver de ser atesos pels serveis d'emergència, que van utilitzar grues per treure'ls.

Molts països van mostrar rebuig a l'atac, entre ells Espanya, que va traslladar el seu condol als familiars i cercles pròxims de les víctimes, així com a les autoritats d'Israel, i va expressar els seus desitjos d'una ràpida recuperació als ferits. L'Executiu també va reiterar el seu rebuig «constant» de la violència terrorista, que ens la seva opinió «no ha de ser mai condonada i ha de ser repudiada amb claredat per tots i cadascun dels estats».

Els precedents

L'atac d'ahir és el primer amb víctimes mortals des del passat octubre i s'emmarca en l'onada de violència que va començar a l'octubre de 2015 i en la qual han mort fins avui 46 israelians i d'altres nacionalitats. També hi ha un total de 246 palestins que han perdut la vida en aquest període, més de dues terceres parts tirotejats en perpetrar atacs o suposats atacs i la resta en enfrontaments amb les forces israelianes.