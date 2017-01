Andreas Lubitz va ser l'únic culpable de l'accident de Germanwings

La justícia alemanya ha dictaminat aquest dilluns que Andreas Lubitz, copilot de l'A320 de la companyia Germanwings que es va estavellar el 24 de març del 2015 als Alps, va ser l'únic responsable de la tragèdia. Segons el diari alemany 'Frankfurter Allgemeine', Lubitz patia "un episodi psicòtic depressiu" des del desembre del 2014 però va aconseguir compaginar aquest fet amb la seva feina.

La justícia alemanya descarta que qualsevol altra persona o empresa, com els doctors que tractaven Lubitz o la mateixa Germanwings, tinguin cap responsabilitat en l'accident. L'avió, que cobria la ruta de Barcelona a Düsseldorf, va xocar contra una muntanya dins el terme de Prads-Haute-Bléone causant la mort de 150 persones.

Els advocats de les famílies de les víctimes han insistit en nombroses ocasions que Lubitz, que va desactivar voluntàriament el pilot automàtic per iniciar el descens i estavellar voluntàriament l'avió, hauria d'haver estat més vigilat per part de la companyia, la filial 'low-cost' del grup Lufthansa. Alguns familiars fins i tot van presentar una demanda contra l'escola de vol americana ATCA (Airline Training Center Arizona) on Lubitz es va entrenar.

L'accident de Germanwings ha generat un debat sobre quin ha de ser el seguiment que les companyies aèries facin dels seus treballadors, especialment aquells que tenen accés als comandaments de l'avió, per evitar situacions similars.