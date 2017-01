Portugal es prepara per acomiadar Mário Soares

n Portugal ultimava ahir els preparatius per donar l'últim adéu a l'expresident Mário Soares, mort dissabte als 92 anys i que serà acomiadat amb honors d'Estat, en homenatge al seu paper clau en la construcció de la democràcia lusitana. Tot i que les cerimònies oficials no arrancaran fins avui dilluns amb l'obertura de la capella ardent al Monestir dels Jerònims, centenars de ciutadans van començar a acomiadar-se ahir del «patriarca» socialista a alguns dels punts de la capital que van marcar la seva vida.

La seu del Partit Socialista, que ell mateix va fundar en la clandestinitat el 1973, va col·locar una enorme fotografia de Soares a la seva façana i una pantalla on es projecten vídeos amb discursos i moments del polític. A més, l'edifici està obert i s'ha posat a disposició dels visitants un llibre de condol perquè qui vulgui pugui expressar el seu pesar per la mort de Soares. Dirigents socialistes, militants, ciutadans anònims i fins i tot figures d'altres partits, com l'actual líder de l'oposició conservadora, Pedro Passos Coelho, van passar-hi per recordar a Soares. D'altra banda, la Fundació Mário Soares, situada davant del Parlament i centre del llegat intel·lectual del governant portuguès -que deixa una extensa bibliografia-, també va penjar un enorme mural amb una foto del socialista a la façana. Amb aquests gestos, que han precedit als tres dies de dol nacional decretats pel Govern a partir d'avui, el poble vol donar el seu adéu a una de les personalitats polítiques més populars del país.

Tres dies oficials de dol

La seva capella ardent estarà oberta al públic dilluns i dimarts al monestir dels Jerònims, el mateix lloc on va protagonitzar el 1985 un dels moments més importants de la història recent de Portugal: la signatura del tractat d'adhesió a la Comunitat Econòmica Europea.

El dimarts a la tarda, després d'una sessió d'homenatge, el seguici fúnebre amb les despulles sortirà del monestir en direcció al Cementiri dels Prazeres, on tindrà lloc el funeral. En el seu recorregut, el seguici realitzarà breus parades en diversos punts emblemàtics de Lisboa, com el Palau de Belém -residència oficial dels presidents de Portugal-, l'Assemblea de la República -seu del Parlament-, la Fundació Mário Soares i la seu del partit Socialista.

Els actes d'homenatge de l'últim dia del dol nacional, el dimecres, es traslladaran a l'Assemblea de la República, on els parlamentaris celebraran una sessió en memòria de l'expresident.