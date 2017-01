La primera ministra britànica condemna el sexisme de Trump

n La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va condemnar ahir els comentaris sobre les dones fets en el passat pel president electe dels Estats Units, Donald Trump, però va subratllar la importància de la relació bilateral, en vigílies de visitar Washington la propera primavera.

May va fer aquestes declaracions en una entrevista a Sky News, en la qual se li va preguntar com la feien sentir unes declaracions del 2005 de Trump, difoses durant la campanya electoral presidencial, en què aquest revelava com abusa de les dones aprofitant la seva posició de poder. «Crec que això és inacceptable, però el mateix Donald Trump ho ha dit també i s'ha disculpat per això», va manifestar May en la seva primera entrevista de l'any 2017. A continuació, la líder conservadora va subratllar que «la relació entre el Regne Unit i els Estats Units és sobre alguna cosa més gran que la relació entre president i primer ministre».

Preguntada pel Brexit, May va negar que l'estratègia del seu Govern sigui «confusa» i va dir que detallarà els seus plans «en les pròximes setmanes». La cap del Govern va subratllar que el país «sortirà» de la Unió Europea (UE) i que no serà possible «conservar trossos» de l'acord actual.