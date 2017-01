Quatre persones moren en un altre motí en una presó de Manaus, al nord del Brasil

n Quatre persones han mort en un nou motí en una presó de Manaus, capital de l'estat d'Amazones (Brasil), que havia estat reoberta per albergar reclusos d'una altra presó de la ciutat on s'havia produït una matança de 56 presos, segons van informar fonts oficials. La nova rebel·lió va tenir lloc diumenge a la matinada a la presó pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, en ple centre de Manaus, al nord de Brasil, segons fonts de la Secretaria de Seguretat Pública. La presó on va tenir lloc la revolta va deixar de funcionar a l'octubre per recomanació del Consell Nacional de Justícia (CNJ) a causa de la superpoblació de presos.