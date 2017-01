Aznar critica la política econòmica aplicada pel Govern de Rajoy

n L'expresident del Govern i del PP José María Aznar va advertir sobre els «pactes a força de més compromís de despesa, sense reformes importants», tot afegint que impostos alts, dèficit i deute són el contrari del que necessita l'economia espanyola per créixer. Aznar va fer aquestes afirmacions durant el seu discurs en un dinar-col·loqui amb el ple de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), el seu primer acte públic després de renunciar el passat 20 de desembre a la presidència d'honor del PP.

Davant d'uns 70 empresaris, Aznar va assenyalar que l'actual fragmentació parlamentària i un govern en minoria són poc propicis per a les reformes, però va afegir que «estabilitat i reformes no són una opció , sinó un imperatiu». En aquest sentit, va advertir contra els «pactes a força de més compromís de despesa, sense reformes importants», i va afegir que «encara cal tancar el llarg parèntesi electoral obert el 2014».

«El cicle econòmic intern és favorable, més encara venint de tan avall. Ara el repte és la sostenibilitat de la recuperació, en què influeix no només la incertesa geopolítica internacional», va apuntar Aznar, sinó que està amenaçada pel «risc polític intern».

«Sembla bastant probable que el context global no sigui tan favorable: ni en tipus d'interès, ni en preu del petroli, ni en cotització de l'euro, i això fa necessària una veritable agenda reformista que, segons el meu parer, està incompleta», va afegir.

«La despesa pública ja va ser el 2015 molt superior a la registrada el 2007, l'any abans de la crisi. I pel que fa a les reformes, encara hem de tancar el llarg parèntesi obert amb el començament del cicle electoral el 2014», va advertir l'expresident.

Sobre l'actual Govern en minoria, va assenyalar que «sé bé que governar no és fàcil i puc evocar la meva pròpia experiència en un govern sense majoria parlamentària, però no podem triar entre acords i reformes. Necessitem les dues».

«Hem d'eixamplar amb urgència la part productiva de la societat espanyola. Aquesta ha de ser la resposta estratègica a les tendències de fons que desequilibren el nostre model de benestar», va afirmar Aznar, que va rebutjar la idea que «l'única forma de reduir el dèficit públic consisteixi a apujar els impostos».

En un altre ordre de coses, el PP de Madrid, la gestora del qual dirigeix Cristina Cifuentes, portarà al congrés estatal del partit una esmena als estatuts que reclama l'elecció directa del líder del partit, de manera que siguin els militants, i no els compromissaris, els que tinguin l'última paraula.

L'equip de Cristina Cifuentes busca fer un pas més enllà a la proposta de la ponència de Fernando Martínez-Maillo, que consideren ja un pas molt important per apostar per l'elecció en segona volta, però que creuen encara insuficient, i defensen que es compleixi la premissa d'«un militant, un vot» en totes les fases del procés per elegir el president estatal, així com els regionals.

El conseller de Presidència de la Comunitat i portaveu del Govern autonòmic, Ángel Garrido, serà l'encarregat de defensar al congrés aquesta esmena, que, segons va explicar en una trobada amb periodistes, ha d'aprovar el proper dijous la gestora autonòmica i es registrarà a Génova previsiblement divendres, ja que el termini de presentació d'esmenes finalitza dilluns que ve.