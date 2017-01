Detenen als EUA un executiu de Volkswagen pels motors trucats

n Un alt executiu de Volkswagen va ser arrestat per les autoritats nord-americanes en relació amb l'escàndol dels motors dièsel trucats per la companyia. El detingut és Oliver Schmidt, encarregat de l'oficina de compliment de les regulacions de la companyia entre 2014 i març de 2015. Schmidt és el primer arrestat pel trucatge dels motors dièsel que afecta prop de 600.000 automòbils als Estats Units.

Volkswagen ha admès que els seus motors dièsel de 2 i 3 litres estaven trucats per ocultar les seves emissions reals d'òxids de nitrogen, un producte considerat cancerigen per les autoritats sanitàries. La companyia ha arribat a un acord per indemnitzar als EUA els propietaris, així com les autoritats nord-americanes.