Detenen tres persones per vendre medicaments per avortar per internet

n La Policia Nacional ha detingut a Torrelavega (Cantàbria), Bilbao i Madrid tres persones per vendre a internet medicaments gàstrics per provocar avortaments, adquirits per més d'un centenar de persones a tot Espanya, moltes de les quals van haver de ser assistides a hospitals. Els arrestats oferien aquests medicaments a pàgines de compravenda «on line» com a productes per interrompre l'embaràs, encara que en realitat eren medicines indicades per al tractament d'úlceres gàstriques i duodenals l'efecte secundari de les quals provoca l'avortament, segons la Policia.

L'empleat d'una farmàcia de Torrelavega obtenia les pastilles i el cap de la trama atenia a Bilbao telefònicament i per whatsapp les consultes sobre la medicació i informava de la seva posologia. Es té constància que més de cent persones repartides per tot Espanya van adquirir aquest fàrmac i en molts casos van haver de rebre tractament als centres hospitalaris pels efectes del seu consum.

Les investigacions es van iniciar el passat mes d'octubre quan els agents van rebre una comunicació per part de la Fiscalia Provincial de Zamora sobre la recerca d'un home que havia venut un medicament sense recepta i a través d'internet a una jove que després de consumir-lo va patir diversos efectes secundaris pels quals va haver de ser assistida clínicament. El medicament està indicat per al tractament d'úlceres gàstriques i duodenals, però entre els seus efectes secundaris hi ha el fet de provocar l'avortament.