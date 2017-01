La Fiscalia responsabilitza únicament el copilot de la tragèdia de Germanwings

La Fiscalia de Düsseldorf (oest d'Alemanya) responsabilitza només el copilot Andreas Lubitz de la catàstrofe de l'avió de Germanwings que, al març del 2015, va estavellar deliberadament contra els Alps francesos amb 150 persones a bord i en el que van morir 10 gironins. Cap dels metges que van tractar el copilot els mesos anteriors a la tragèdia aèria no va poder establir un risc de suïcidi, segons informacions coincidents del diari Süddeutsche Zeitung i de la televisió pública regional WDR. Els símptomes que van apreciar en Lubitz eren diferents als que es van establir el 2008, quan se li va diagnosticar una depressió durant el seu període de formació com a pilot.

Segons aquests mitjans, la Fiscalia ha desestimat les denúncies presentades per un col·lectiu de familiars de les víctimes per presumpta negligència per part dels metges que van tractar Lubitz.

L'avió de Germanwings, filial de baix cost de Lufthansa, es va estavellar als Alps francesos el 24 de març del 2015 quan realitzava el trajecte entre Barcelona i Düsseldorf i no va haver-hi cap supervivent.Les investigacions sobre les circumstàncies de la catàstrofe van ser assumides per la Justícia francesa, mentre que la Fiscalia de Düsseldorf va obrir diligències per intentar establir altres possibles responsabilitats en la tragèdia. Lubitz va estavellar l'aparell de Germanwings aprofitant l'absència momentània del pilot, després de bloquejar la porta d'accés a la cabina en quedar-se sol al seu interior.

Segons es va revelar després de la tragèdia, Lubitz havia passat durant els anys anteriors per unes 40 consultes mèdiques per diversos trastorns psíquics i depressions, tenia tendències suïcides i estava el dia de la catàstrofe de baixa mèdica, però ho havia ocultat als seus superiors.

Paral·lelament, el 80% dels afectats pel sinistre que va tenir lloc el 24 de març del 2015 als Alps ja han cobrat la indemnització, segons un portaveu de l'Associació d'Afectats pel Vol Germanwings 9525, Eduardo Ruiz.

El 80% de les famílies afectades van arribar a un acord amb la companyia i les asseguradores per no haver de celebrar judici a principis de desembre de l'any passat, i van cobrar la indemnització poc després, segons Ruiz. El 20% d'afectats restant continuen endavant amb el litigi judicial, que segons el mateix portaveu és «complex». Fins al moment, segons va assenyalar, la causa porta acumulats uns 30.000 folis.

Ruiz va explicar que la conclusió de la fiscalia alemanya respon a una causa judicial paral·lela que van obrir a la justícia d'aquell país algunes de les famílies afectades, però que, en tot cas, no té res a veure amb la causa que se segueix a França, que és en el marc de la que s'han pactat les indemnitzacions.