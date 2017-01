El Govern vol que paguin més per les medicines els jubilats que més cobren

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, vol «ajustar» el copagament farmacèutic per als jubilats que cobren pensions més altes, en el tram de renda que va dels 18.000 als 100.000 euros. Així ho va expressar Dolors Montserrat en declaracions a Ràdio 4, en què també va assenyalar que els aturats de llarga durada no hauran d'abonar una part dels medicaments com fins ara.

Per als jubilats, la ministra aposta per mantenir el copagament farmacèutic de 8 euros al mes per als que no cobren res i fins als que tenen una renda de 18.000 euros l'any. L'«ajust» que vol aplicar Montserrat s'adreçarà als que cobren entre 18.000 i 100.000 euros, una franja molt àmplia, segons el seu parer.

«Qui més té hauria de pagar més», va assenyalar la ministra, encara que sense precisar si els que cobren menys hauran d'abonar els actuals 13 euros al mes o menys, ni tampoc quina quantitat i a partir de quina renda ho haurà de fer la resta.

Per part seva, el PSOE va demanar la compareixença de la ministra de Sanitat i la convocatòria de la Diputació Permanent perquè expliqui la seva proposta d'«ajustar» el copagament farmacèutic per als jubilats que cobren pensions més altes.

En un comunicat, el PSOE va explicar que el seu Consell Federal de Sanitat es va reunir i va mostrar el seu «total rebuig» a aquesta proposta de Montserrat. El responsable de Sanitat de la Comissió Gestora, Francisco Ocón, va assegurar que els socialistes no permetran que el Govern «toqui la butxaca» dels pensionistes i es va oposar «rotundament al fet que el copagament sigui barrera d'accés als medicaments, que és la realitat que estan patint els pensionistes espanyols». A més d'exigir la derogació de la reforma sanitària, el PSOE va insistir que el copagament no és el seu model i que no entén com la ministra pot plantejar quelcom així.