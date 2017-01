L'onada de fred ja ha causat la mort de 40 persones a Europa

La Federació Internacional de Societats de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja (IFRC) va instar els ciutadans a protegir-se contra les temperatures sota zero que s'experimenten a Europa i que han provocat la mort de fins a 40 persones. En alguns països les temperatures han arribat als 30 graus sota zero, va destacar la Creu Roja.

Els equips d'emergència de l'organització treballen a les àrees més afectades per les baixes temperatures per proporcionar roba d'hivern, menjar calent, mantes i ajuda de primera necessitat a les persones afectades per l'onada de fred.

«Els nostres voluntaris es troben sobre el terreny, des de Turquia al nord d'Europa, on la cruesa de l'hivern està posant en risc persones vulnerables», va assenyalar el director regional de l'IFRC a Europa, Simon Missiri.

Segons la Creu Roja, que es basa en recents informacions, 24 persones poden haver mort a l'est d'Ucraïna per l'intens fred, i altres deu a Bielorússia i Polònia, respectivament.

Els sol·licitants d'asil i refugiats que viuen a campaments i dormen a l'exterior en alguns casos «es troben en greu risc», així com persones sense sostre i els ancians, va assenyalar. Els voluntaris de la Creu Roja treballen als campaments de refugiats, on la gent «ja porta patint condicions pobres des de fa mesos», va indicar el director regional.

A Grècia, la Creu Roja subministra aliments, mantes, roba i atenció mèdica, mentre que a Sèrbia i l'exrepública iugoslava de Macedònia es proporciona menjar calent, roba i informació important a immigrants indocumentats i també a les comunitats locals.